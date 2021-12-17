Belediye Kütahyaspor Erbaa maçına hazır

Ligin ilk yarısının son maçını kendi evinde Formül Erbaaspor ile Dumlupınar Stadyumu'nda oynayacak olan Belediye Kütahyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

TFF 3. Lig 1. Gruptaki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, Batman Petrol Spor galibiyeti sonrasında, ligin ilk yarsının son maçı olan Formül Erbaaspor ile karşılaşacak. 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 13.00'da Dumlupınar Stadyumunda oynanacak maçın hazırlıkları aralıksız devam ediyor.

Teknik Direktör Ahmet Yavuz yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-şimşekler, idmanda oldukça neşeli ve hırslı gözüktüler. Erbaa maçını da 3 puanla bitirerek ilk yarıyı 32 puanla tamamlamak isteyen Belediye Kütahyaspor idmanını taraftarlar ziyaret ederek, takım oyuncularına moral verdiler.