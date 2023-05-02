Belediye Kütahyaspor-Eskişehir maçına konuk takımın taraftarları alınmayacak

TFF 3. Lig 1. Grup 32. hafta maçı için yapılan İl Spor Güvenlik Toplantısında alınan kararda, "7 Mayıs 2023 pazar günü oynanacak olan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor müsabakasına İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu alınan kararla Eskişehirspor taraftarı stada alınmayacak" denildi.

Eskişehirspor ile oynanacak zorlu maç öncesinde idmana giden Kütahya Valisi Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak bugünkü idmanı ziyaret ederek takıma moral verdi.

Vali Çelik ve Milletvekili Erbaş takıma toplamda 300 binTL'lik prim sözü verdi. İdmanda konuşan Vali Ali Çelik, 3 maç için 150 bin TL milletvekili Erbaş ise 150 bin TL prim vereceklerini açıkladı.

Ayrıca Milletvekili Erbaş takımın şampiyon olması halinde tüm takımı tatile götüreceğini açıkladı.