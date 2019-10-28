Belediye Kütahyaspor galibiyet serisini sürdürdü

grupta şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor, sezonun 6. haftasında İstanbul temsilcisi Maltepespor 'u konuk ederek müsabakadan 2-0'lık skor ile galip ayrıldı.

İlk yarıda etkili oynayan Belediye Kütahyaspor, 45. Dakikada Kemal Ünal'ın golüyle ilk yarıyı önde bitirdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Belediye Kütahyaspor 88. Dakikada Kemal Ünal'ın şık golüyle müsabakayı 2-0'lık galibiyetle tamamlayarak liderliğini sürdürdü.

Maç öncesi takıma başarılar dileyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, maç sonrası da takımı aldıkları galibiyet sebebiyle tebrik etti.