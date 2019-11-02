İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel'den destek çağrısı

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, şampiyonluğa yürüdükleri şu günlerde futbolculara, teknik heyete, başkana, yönetim kuruluna ve camiaya her zamankinden daha fazla sahip çıkılmasını ve destek verilmesi gerektiğini söyledi.


Başkan Cahit Özel, yaptığı açıklamada, “El ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte şampiyonluğa yürüdüğümüz şu günlerde; futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanına, yönetim kurulumuza ve camiamıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmanızı ve destek vermenizi rica ediyorum. Sizlerin vereceği güç ve destekle bütün engelleri aşarak şampiyonluğa el ve gönül birliğiyle hep birlikte ulaşacağız ve hep birlikte başaracağız. Mavi lacivert renklere gönül vermiş tüm halkımızı Bursa deplasmanına Gülbahçespor maçına beklerim” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.