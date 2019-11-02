Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Özel'den destek çağrısı

Başkan Cahit Özel, yaptığı açıklamada, “El ele, kol kola, omuz omuza hep birlikte şampiyonluğa yürüdüğümüz şu günlerde; futbolcularımıza, teknik heyetimize, başkanına, yönetim kurulumuza ve camiamıza her zamankinden daha fazla sahip çıkmanızı ve destek vermenizi rica ediyorum. Sizlerin vereceği güç ve destekle bütün engelleri aşarak şampiyonluğa el ve gönül birliğiyle hep birlikte ulaşacağız ve hep birlikte başaracağız. Mavi lacivert renklere gönül vermiş tüm halkımızı Bursa deplasmanına Gülbahçespor maçına beklerim” ifadelerine yer verdi.