Belediye Kütahyaspor liderlik yolunda önemli bir avantaj elde etti

Lig'in 30. haftasında Belediye Kütahyaspor, evinde Hacettepe 1945 Spor'u 2-1 mağlup etti.

Belediye Kütahyaspor, Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü Dumlupınar Stadyumu'nda ağırladı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten maçta Teknik Direktör Bekir Ozan Has'ın maçın son anlarında yaptığı değişiklikler skora etki yaptı. Normal süresine 6 dakikalık uzatma eklenen maçta Belediye Kütahyaspor, 90. dakikada Berkant Şahin Kök ve 90+5'te Talha Mayhoş'un golü ile maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle puanını 56'ya çıkartarak liderlik yolunda önemli bir avantaj elde etti.