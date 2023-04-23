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Belediye Kütahyaspor liderlik yolunda önemli bir avantaj elde etti

TFF 3.

Lig'in 30. haftasında Belediye Kütahyaspor, evinde Hacettepe 1945 Spor'u 2-1 mağlup etti.


Belediye Kütahyaspor, Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü Dumlupınar Stadyumu'nda ağırladı. İlk yarısı 0-0 beraberlikle biten maçta Teknik Direktör Bekir Ozan Has'ın maçın son anlarında yaptığı değişiklikler skora etki yaptı. Normal süresine 6 dakikalık uzatma eklenen maçta Belediye Kütahyaspor, 90. dakikada Berkant Şahin Kök ve 90+5'te Talha Mayhoş'un golü ile maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.


Belediye Kütahyaspor aldığı galibiyetle puanını 56'ya çıkartarak liderlik yolunda önemli bir avantaj elde etti.

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