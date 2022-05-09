Belediye Kütahyaspor, ligi 66 puanla ikinci sırada tamamladı

sırada tamamladı.

34 haftalık maratonu başarılı bir şekilde tamamlayan Belediye Kütahyaspor, ligin son maçını Formül Erbaaspor ile deplasmanda oynadı. Maça hızlı başlayan İsmail Güldüren'in öğrencileri, maçın ilk dakikalarında İsmail Düzgün ile gol perdesini açtı.

Doğukan Özçimen, İbrahim Yakup İnal, Ali Mert Işık, Veli Kızılkaya, İbrahim Konuksever, Oğuzhan Kandemir, Ali Han Aydın, Bilal Şeflek, Muhammet Arslantaş, Muhammet Enes Gök ve İsmail Düzgün on biri ile sahaya çıkan Belediye Kütahyaspor, çim zeminde ayak basmadık yer bırakmadı. İsmail Düzgün'ün yıldızlaştığı ve 3 golle attığı maçta Belediye Kütahyaspor, Onur Garip'in 73. dakikada penaltından kazandığı golle 4-1 sahadan galip ayrıldı.

Belediye Kütahyaspor, 34 maçlık lig maratonunu, 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamladı. Rakip ağlara 63 gol bırakan mavi-şimşekler, kalesinde 32 gol gördü. Takımın gol yükünü 17 golle Enes Nalbantoğlu ve 14 golle Muhammet Arslantaş çekti.

Belediye Kütahyaspor, play-off mücadelesinin yarı final ilk ayağında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak.