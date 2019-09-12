Belediye Kütahyaspor neşeli idman

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluğu ve 3.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğu ve 3. Ligi hedefleyen Belediye Kütahyaspor idmanlarını sürdürüyor.
Belediye Kütahyaspor, Bölgesel Amatör Ligi öncesi kamp çalışmalarını tamamlayıp şehre döndü. Kamp süresince günde çift idman ve 3 hazırlık karşılaşması yapan Belediye Kütahyaspor, bu karşılaşmalardan bir galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.
21 Eylül'de başlayacak lig öncesi Kütahya'da idmanlarına devam eden Mavi-Lacivertliler, 15 Eylül'de Anadolu Üniversitesi ile son hazırlık maçını yapacak. Bu maçın ardından Belediye Kütahyaspor ilk resmi maçında Hendekspor ile karşı karşıya gelecek.