Belediye Kütahyaspor orta saha oyuncusu Metehan Yatkın'ı transfer etti

Belediye Kütahyaspor'un Halide Edip Adıvar'dan takımından orta saha oyuncusu Metehan Yatkın'ı transfer ettiği bildirildi.

Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada; TFF 3.Lig ekiplerinden Halide Edip Adıvar'dan, 1992 İstanbul doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Metehan Yatkın ile her konuda anlaşma sağlanarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Metehan Yatkın'a "Belediye Kütahyaspor'a hoş geldin” diyerek, takımımıza şampiyonluk yolunda nice zaferler ve başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi. (EFE-)