İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Kütahyaspor orta saha oyuncusu Metehan Yatkın'ı transfer etti

Belediye Kütahyaspor’un Halide Edip Adıvar’dan takımından orta saha oyuncusu Metehan Yatkın’ı transfer ettiği bildirildi.

Belediye Kütahyaspor'un Halide Edip Adıvar'dan takımından orta saha oyuncusu Metehan Yatkın'ı transfer ettiği bildirildi.


Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada; TFF 3.Lig ekiplerinden Halide Edip Adıvar'dan, 1992 İstanbul doğumlu 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Metehan Yatkın ile her konuda anlaşma sağlanarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Metehan Yatkın'a "Belediye Kütahyaspor'a hoş geldin” diyerek, takımımıza şampiyonluk yolunda nice zaferler ve başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi. (EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.