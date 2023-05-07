Belediye Kütahyaspor şampiyonluğa koşuyor

Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Lig 1. Grup'un 32. haftasında Belediye Kütahyaspor, Dumlupınar Stadyumu'nda Eskişehirspor'u konuk etti. Maç öncesinde Belediye Kütahyaspor formasını 100. kez giyen Muhammet Enes Gök'e Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık 100 numaralı formayı takdim ederek tebriklerini iletti. İlk yarı iki takımın kontrollü oyunuyla geçti.

İkinci yarıya daha istekli başlayan mavi-şimşekler, kanatlardan geldiği ataklarla Eskişehirspor kalesinde etkili olmaya çalıştı. 84. dakikada Bilal Şeflek'in şık ara pasında topla bulaşan Muhammet Enes Gök, topu daha müsait durumdaki takım arkadaşı Can Muhammet Vural'a bıraktı ve Can topu ağlara göndererek takımımıza galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maçtan sonra galibiyet coşkusunu taraftarlar ile birlikte doyasıya yaşayan Belediye Kütahyaspor, puanını 62'ye yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligin son iki haftasına girilirken mavi-şimşekler, önümüzdeki hafta deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.