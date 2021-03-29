Belediye Kütahyaspor şampiyonluk için hedefe kilitlendi

Lig parolası ile yola çıkan ve mücadele ettiği Misli.com 3. Lig Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı olan Belediye Kütahyaspor, bu hafta Yomraspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Polat Çetin yönetiminde müsabakanın hazırlıkları sürdüren mavi-şimşekler, şampiyonluk için kenetlenmiş durumda.

Misli.com 3. Lig Grup'ta ligin bitimine 6 maç kalırken, Belediye Kütahyaspor, Yomraspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a karşı aldığı 3-1'lik yenilginin ardından Kütahya temsilcisi, kalan haftalarda puan kayıpları yaşamamak adına sıkı bir çalışma ve kamp dönemine girdi. Kalan 6 maçın 3'ünü evinde oynayacak olan mavi şimşekler, diğer üç mücadeleyi de deplasmanda oynayacak. 31 Mart Çarşamba günü sahasında oynayacağı Yomraspor hazırlıklarını Teknik Direktör Polat Çetin yönetiminde sürdüren Belediye Kütahyaspor'da Erdem Onur Beytaş, kırmızı kart cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Çetin, kalan 6 maçı da kayıpsız bir şekilde tamamlayarak ligi şampiyon bitirmek istediklerini ifade etti.

Futbolcuların moral olarak iyi durumda oldukları gözlenirken, idmanlarda gösterilen performans ve kazanma hırsı teknik heyet ve taraftarları memnun ediyor. Belediye Kütahyaspor, Yomraspor maçı sonrasında Fethiyespor'a konuk olacak. Yomra ve Fethiye maçlarının önemine dikkat çeken teknik heyet, takımı bu iki karşılaşmaya yoğunlaştırıyor. Puan cetvelinde lider Belediye Kütahyaspor'un ardından 50 puanla ikinci sırada yer alan Fethiyespor'u, ligin ilk yarısında evinde 2-0 yenmişti.

Fethiye maçı sonrasında Cehyan Spor'u ağırlayacak mavi şimşekler, bir sonraki hafta Kahta 02 Spor'a konuk olacak. Ligin bitimine iki hafta kala sahasında oynanacak olan maçta Mardin Fosfatspor ile karşılaşacak Kütahya ekibi, ligin son haftasında deplasmanda İskenderun Futbol Kulübü ile oynayacak.

Yomra Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Belediye Kütahyaspor'a taraftarlar da destek veriyor. Yapılan idman sonrası taraftar grupları takıma tatlı ikram ederek galibiyete inandıklarını söylediler.