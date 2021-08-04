Belediye Kütahyaspor yeni sezona hazırlanıyor

Belediye Kütahyaspor'u idmanda ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, ihtiyaç duyulan mevkiler için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Göreve geldiği günden bugüne Belediye Kütahyaspor'a sağladığı destek ile, yılların kanayan yarasına kalıcı çözüm olan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'un akşam idmanını ziyaret etti.

İdman sonrasında takıma yeni katılan futbolcularla tanışan Başkan Işık, hayırlı ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu. Başkan Işık, “Takımımız birkaç eksikle antrenmanlarına başladı. İhtiyaç duyulan mevkiler için transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Öncelikle sağlıkla kazasız belasız bir sezon diliyorum. Oyuncularımızla iç içe birlikte bir planlamamız var. Hemşehrilerimizin takımıza, yöneticilerine teknik heyete güvenmelerini istiyoruz. Taraftarlarında maçlara katılabileceği bir sezonu özlüyoruz. Rabbim başarılı bir sezon nasip etsin” dedi.

Belediye Kütahyaspor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz ise Başkan Işık'a kendilerine verdiği destek ve ziyaret için teşekkür etti. Teknik direktör Yavuz, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi ziyaret etti. Bize moral verdi. Aile ortamında sevgili taraftarlarımıza güzel bir sezon izletmeyi Allah nasip eder. Taraftarımız bizim yanımızda olsun. Biz her şeyin üstesinden gelebilecek gücümüz var. Oyuncularımız aslan gibi. Onlara güveniyoruz. Sakatlık yaşamadan, kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.