Belediye Kütahyaspor'a altyapıdan iki takviye

Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor altyapısından yetişen ve profesyonel sözleşme imzalanan Furkan Sarı ve Alper Yerli'yi antrenmanda ziyaret ederek tebrik etti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bir taraftan zirve yarışını sürdüren Belediye Kütahyaspor, bir taraftan da altyapısından yetiştirdiği futbolcuları A takıma monte ederek geleceğin planlamasını yapıyor. Belediye Kütahyaspor altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Alper Yerli ve stoper Furkan Sarı, profesyonel sözleşmeye imza atarak şehirlerinin takımında oynama hayallerine kavuştu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hacettepe maçının hazırlıklarını sürdüren Belediye Kütahyaspor antrenmanını ziyaret ederek Furkan Sarı ve Alper Yerli'yi tebrik edip başarılar diledi.

Şampiyonluk iddiasını sürdürürken bir taraftan da geleceği inşa ettiklerini belirten Başkan Işık, “Belediye Kütahyaspor'umuzun antrenmanını ziyaret ettik. Bayram öncesi şehrimize ve gençlerimize güzel bir hediyeyi bu sahada verelim dedik. Alper ve Furkan altyapıdan profesyonel sözleşme imzaladığımız iki futbolcumuz. Bu iki gencimizle beraber şu anda Belediye Kütahyaspor'umuzda bulunan Kütahyalı profesyonel futbolcu sayımız 7'ye ulaşıyor. Nihai hedefimiz; inşallah yakında takım kadrosunun yarısını altyapıdan yetişmiş gençlerimizle takviye edilmesi yönünde. Bu yılki hedefimiz Allah nasip ederse ikinci lig. Bu konuda özellikle son beş haftalık süreçte hemşehrilerimizin, taraftarlarımızın gerek Kütahya'dan gerekse Kütahya dışındaki tüm gönüldaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bu takım bu şehrin takımı. Bu aidiyet duygusuyla ben de Kütahyalıyım diyen her hemşehrimin takımımıza ve gençlerimize destek vermesini istiyoruz. Gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah sağlıkla, sıhhatle, kazasız, belasız başarılı sezonlar geçirmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.