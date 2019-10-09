İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Kütahyaspor'a destek ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve beraberindeki heyet ile Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel’i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve beraberindeki heyet ile Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz Belediye Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel'i ziyaret etti.


MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, İlçe Başkanı İsmail Küçük, İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç ile yöneticileri ve Merkez Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Aziz Gürbüz; Başkan Cahit Özel ile yönetim kurulu üyelerini ziyaretlerinde her zaman Belediye Kütahyaspor'un yanında olduklarını belirterek başarı dilediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.