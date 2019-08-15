Belediye Kütahyaspor'da Enes Nalbantoğlu yuvaya geri döndü

Belediye Kütahyaspor, 2017-2018 sezonunda Kütahyaspor forması giyen, 24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'nu renklerine bağladı.

TFF 2.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden transfer edilen 1995 Sakarya doğumlu Enes Nalbantoğlu, futbol hayatına 2006 yılında Fenerbahçe alt yapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Sakaryaspor, Sakarya Tüvasaş Demirspor ve Serdivanspor'da forma giyen Nalbantoğlu, 2015 yılında Beylerbeyispor'da profesyonel oldu ve bir süre sonra tekrar amatöre dönerek; Sapanca Gençlikspor, Bornova Yeşilovaspor, Nevşehir Belediyespor, Kütahyaspor, Çengelköy takımlarında oynadı.

2017-2018 sezonunda 13 maçta Kütahyaspor forması giyen Enes Nalbantoğlu, mavi laciverti forma ile oyuna sonradan girmesine rağmen 4 gole imzasını attı ve devre arasında ayrılarak sezonu Çengelköy'de tamamladı. Geçtiğimiz sezon BAL'da şampiyon olduktan sonra 3.Lig'e yükselen Somaspor ile antrenmanlara çıkan Enes Nalbantoğlu; 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un radarına girerek kırmızı mavili ekibin kampına davet edildi, Kardemir Karabükspor'un transfer yasağına takılarak TFF 2.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile tekrar profesyonelliğe adım atıp, devre arasında TFF 3.Lig ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor'a transfer olup 12 maçta 1 gol kaydederek sezonu tamamladı.

TFF 3.Lig'de 12 maçta 1 golü, BAL'da 63 maçta 25 golü bulunan Enes Nalbantoğlu, mavi lacivertli forma ile yarım kalan bir hikayesi olduğunun altını çizerek, “ İki sezon önce büyük bir gururla giydiğim mavi lacivertli forma ile yarım kalan bir hikayem var, o zaman da sezona şampiyonluk parolası ile başlamış devre arasında ayrılmak zorunda kalmıştım. Bu sezon Belediye Kütahyaspor'un 3.Lige yükselmesi için gayret edip yarım kalan hikayemi tamamlamak istiyorum” dedi.(EFE-)