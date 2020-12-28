İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan

TFF 3.

Lig'de mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Mardin Fosfat Spor ile karşılaşacak. Son idmanını yapan Mavi-Şimşekler Mardin'e hareket etti.


Lig'de 25 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Belediye Kütahyaspor, 16. haftada Mardin Fostat Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Son idmanını teknik direktör Polat Çetin yönetiminde gerçekleştiren Mavi Şimşekler, idmanın ardından Mardin'e hareket etti. Çarşamba günü oynanacak maç için yola çıkan Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan alarak ilk yarıyı zirvede tamamlamak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.