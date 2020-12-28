Lig'de mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, 30 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Mardin Fosfat Spor ile karşılaşacak. Son idmanını yapan Mavi-Şimşekler Mardin'e hareket etti.

Lig'de 25 puanla ligin ikinci sırasında yer alan Belediye Kütahyaspor, 16. haftada Mardin Fostat Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Son idmanını teknik direktör Polat Çetin yönetiminde gerçekleştiren Mavi Şimşekler, idmanın ardından Mardin'e hareket etti. Çarşamba günü oynanacak maç için yola çıkan Belediye Kütahyaspor'da hedef 3 puan alarak ilk yarıyı zirvede tamamlamak.