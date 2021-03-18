Belediye Kütahyaspor'dan hedefe koşar adım

Lig 2. Grupta lider konumda olan Belediye Kütahyaspor, 26. haftada deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düşen Mavi-şimşekler, ilk yarının bitimine son saniyeler kala 45. dakikada Fatih Aydın ile bulduğu golle soyunma odasına 1-1 berabere girdi.

İkinci yarının başında yeniden 2-1 yenik duruma düşen Belediye Kütahyaspor 59. dakikada Emrah Dağ ile yeniden beraberliği yakaladı ve skoru 2-2'ye taşıdı. Maçın kalan kısımlarında ise Belediye Kütahyaspor rakip kalede gol aradı. Muhammed Enes Gök ile arka arkaya bulduğu gollerle skoru 2-4'e taşıyan Mavi Şimşekler, maçın son dakikalarında rakip Tekirdağspor'un bulduğu golle skor 3-4'e taşındı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında ise Belediye Kütahyaspor sahadan 3-4 galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Zorlu Tekirdağ deplasmanında da 3 puan almayı bilen Mavi-şimşekler, 21 Mart 2020 Pazar günü kendi evinde Karaman Belediyespor'u ağırlayacak.