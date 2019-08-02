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Belediye Kütahyaspor'dan stoper transferi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Kütahyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor’dan stoper Murat Demirezen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Kütahyaspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'dan stoper Murat Demirezen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.


Belediye Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; “1990 Sivas doğumlu, TFF 3.Lig tecrübesi olan ve geçtiğimiz sezonu Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da geçiren 29 yaşındaki stoper Murat Demirezen ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Murat Demirezen'e "Belediye Kütahyaspor'a hoş geldin” diyerek takımımızın şampiyonluk yolunda nice zaferler ve başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun” denildi.

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