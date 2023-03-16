Belediye Kütahyaspor'dan suç duyurusu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Belediye Kütahyaspor'un geçtiğimiz pazar günü sahasında oynadığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçının hakemi Celal Bayraklı ve ekibi ile Yeni Mersin İdman Yurdu kulüp yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

TFF 3. Lig. 1. Grup'un 23. haftasında Belediye Kütahyaspor'un sahasında konuk ettiği ve hakemin verdiği şaibeli penaltı kararıyla 1-1 berabere kaldığı Yeni Mersin İdman Yurdu maçında yaşananlardan sonra Belediye Kütahyaspor, maçın hakemi Celal Bayraklı ve ekibi ile Yeni Mersin İdman Yurdu kulüp yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. “Başvuru dilekçemizde somut delillerimizle, eklerimizle beraber her şeyi tespit ettik” diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Devre arasından sonra hakem Belediye Kütahyaspor'umuzun kaptanı Erdinç Cepoğlu kardeşimizi yanına çağırarak penaltı düdüğü çalacağını, dikkat etmesi gerektiği noktasında uyarı yapıyor. Asla ve asla Kütahya'nın emeğini, Kütahyaspor'un oyuncularının, kulübünün ve teknik kadrosunun emeğini kimseye çaldırmayacağız. Herkes ayağını denk alacak. Bunu gerek Merkez Hakem Kurulu'na gerekse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına bizzat kendim telefon açarak söyledim. Biz Kütahya adına hak takipçiliği nerede varsa sonuna kadar var olduğumuzu tüm kamuoyuna buradan açıklıyoruz. Orta hakem ve yan hakemlerin yanı sıra Mersin İdman Yurdu yöneticilerini de şikâyet ediyoruz. Çünkü bu dilekçemizin detayında görüleceği üzere devre arasında tribündeki bir izleyiciye gelen mesaj var. Kimse Belediye Kütahyaspor'un ekmeğini elinden alamaz. Bir buçuk milyon Euro. 20 ile çarpın 30 milyon Türk Lirası. 9 katı oran verilecek diye mesaj geliyor. Hakemin buradan alacağı 5-10 bin liraya ihtiyacı kalmıyor ama bunu yüce yargımız tespit edecek. İnanıyorum ki Cumhuriyet Başsavcılarımız ekinde sunduğumuz delilleri de dikkate alarak, ayrıca kendilerinin de tespit edeceği delillerle beraber Türkiye Cumhuriyeti savcılarına, hakimlerine yakışan doğru kararı verip bu camiada bir daha bu tür olayların yaşanmaması için tarihi bir karar vereceklerdir. Çalınan 2 puanımızın takipçisiyiz, geri alacağız” ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar takipçisi olacağız"

Yapılan suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan Başkan Işık, “Kütahyaspor'umuzun cefakâr taraftarı, basınımızın kıymetli temsilcileri bilindiği gibi geride bıraktığımız pazar günü Belediye Kütahyaspor ve Mersin İdman Yurdu maçında spor camiasına yakışmayan, bu camiadan ekmek yiyen hakemlere yakışmayan, spora ve sporcuya gönül veren toplumsal kitlelere hiç uymayan insanlık dışı bir muameleyi Belediye Kütahyaspor'un aleyhine verilen bir penaltıyla bu şehirde yaşadık. Şimdi bu manzarayı bu şehre yaşatan, 1966 yılında kurulmuş yarım asrı geride bırakmış bir kulübün taraftarları ve şehrini hiç yakışmayan şekilde mağdur eden hakem kadrosunu bugün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet ederek, dilekçemizi sunduk. Orta hakem ve yan hakemlerin yanı sıra Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. yöneticilerini de şikâyet ediyoruz. Çünkü bu dilekçemizin detayında görüleceği üzere devre arasında tribündeki bir izleyiciye gelen mesajla, söz konusu maçta penaltı verileceği ve yasa dışı iddiaya konu edildiği 1 buçuk milyon Euro'nun yatırılması gerektiği mesajını izleyenler, kulüp taraftarları, telefon görüşmeleri ve denildiği gibi 73'üncü dakikada verilen penaltı düdüğü ile aynı anda yere yatan 3 sporcu ve kime penaltı yapıldığını dahi sporcuların anlamadığı bir manzarayı bu spor camiasına yaşatan gerek hakemler gerekse kulüp yöneticilerini Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatımız aracılığıyla bugün suç duyurusunda bulunduk. 2023/3539 sayılı soruşturma sayısıyla davamızı açtık. Bu dilekçeyi, Federasyona ve Merkez Hakem Kurulu'na üst yazımızla ileteceğiz. Bu işin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu tür hakemlerin, Belediye Kütahyaspor maçında veya diğer maçlarda yer almayacağı bir Türkiye'ye inşallah kavuşacağız. Kütahyaspor taraftarımıza, kulüp yöneticilerimize, sporcularımıza ve Kütahyalı hemşehrilerime gösterdikleri hassasiyet konusunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bize yakışan olgunlukta bu durumun takibi ancak bu yolla mümkündü. Aksi takdirde birçok olayı istemediğimiz halde yaşayabilirdik. Onun için şehrimizin adını kötü söyletecek bir eylemi burada yaşamayan, yaşatmayan hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Elimizde somut deliller var"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, açıklamasına, “Başvuru dilekçemizde somut delillerimizle, eklerimizle beraber her şeyi tespit ettik. Biraz önce bahsettiğim gibi, rakip takımda oynayan 3 farklı oyuncunun aynı anda ceza sahasında yatması yaşanmamış bir olaydır. Hangi oyuncuya penaltı verdiğini bilmeyen hakem, yan hakemler ve oyuncular o manzarayı yaşadılar. Hepsi kayıtlarıyla, video görüntüleriyle eklendi. Ayrıca bu oyunculardan hakem 34 numaralı futbolcu için penaltı düdüğünü çaldığını söylüyor. Ama diğer futbolcular da yere yatıyor. 34 numaralı oyuncu kendisinin penaltıya yol açacak bir müdahaleyle muhatap olmadığını da açıklıyor. Ayrıca gol atmayı hedeflemek yerine kendilerini yere atmaları ve bunun devre arasından itibaren başlayan organize bir oyunun parçası olduğunu delille tespit etmiş oluyoruz. Tribünde 1 buçuk milyon avroluk yasa dışı bahise para yatırın ve bunun için mesaj gönderilerek, penaltı olacak şu kadar para yatırın diye bir tribündeki seyircimize, Kütahyaspor seyircisine gelen mesajı daha sonra kendisi kulübümüze gelerek bu haksızlığa karşı şahit olarak ifade verebileceğini söyledi. Soruşturma kapsamında da bunların ifadelerine başvurulacak. Yine Mersin İdman Yurdu kulüp yöneticileri penaltı öncesi ve sonrası ciddi bir telefon trafiğine girişiyorlar. Bunların da kamera kayıtlarını aldık. Bunların arkasında kim vardır. Hakemin kulüp yöneticilerinden bağımsız böyle bir düdük çalması mümkün değildir. Organize bir suç örgütü burada çalışmıştır. Bunu da dilekçemizde beyan ettik. Devre arasından sonra hakem, orta hakem Belediye Kütahyaspor'umuzun kaptanı Erdinç Cepoğlu kardeşimizi yanına çağırarak penaltı düdüğü çalacağını, dikkat etmesi gerektiği noktasında uyarı yapıyor. Yine Erdinç oyuncumuzun beyanları, dilekçesi eklenmiştir. Bunun takipçisi olacağız” diyerek devam etti.

"Belediye Kütahyaspor'un emeğini çaldırmayacağız"

Kütahya'nın ve Belediye Kütahyaspor'un hakkını çaldırmayacağız diyen Başkanı Işık, “Asla ve asla Kütahya'nın emeğini, Kütahyaspor'un oyuncularının, kulübünün ve teknik kadrosunun emeğini kimseye çaldırmayacağız. Herkes ayağını denk alacak. Bunu gerek Merkez Hakem Kurulu'na gerekse Türkiye Futbol Federasyonu Başkanına bizzat kendim telefon açarak söyledim. Takipçisi olacağımızı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduktan sonra dilekçemizi kendilerine göndereceğimizi de söyledik. Ayrıca Mersin şehrinden, şehrimize 50'ye yakın Çevik Kuvvetin gelmesi manidardır. Bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi değeri olan bir şehirdir. Beylerbeyliği Başkentliği yapmış bir şehirdir. Burada çevik kuvvet ihtiyacı varsa Kütahya Emniyetimizin çevik kuvveti yeterlidir. Velev ki yetmezse bile Eskişehir, Afyon, Bursa varken Mersin'den 50'ye yakın çevik kuvvetin buraya getirilmesi organize suç örgütünün ne kadar derin çalıştığının bir göstergesidir. Bunu da kayıtlarımıza geçirdik. Aynı şekilde bu suçların mağduru olan Kütahyalı hemşehrilerimizin hakkının yendiğini, emeğinin çalındığını oyuncuların alın terinin karşılığında bunu hak etmediğimizi beyan ettik. Çalınan 2 puanımızın takipçisiyiz, geri alacağız. Ayrıca bundan sonraki maçlarımıza gelecek hakemler için de tüm ilgili kurum ve kuruluşları uyardık, uyarıyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyet Başsavcılarımız ekinde sunduğumuz delilleri de dikkate alarak, ayrıca kendilerinin de tespit edeceği delillerle beraber Türkiye Cumhuriyeti savcılarına, hakimlerine yakışan doğru kararı verip bu camiada bir daha bu tür olayların yaşanmaması için tarihi bir kara vereceklerdir. Dosyamızın ekinde 73'üncü dakikada yaşanan penaltı pozisyonuna ilişkin yayın görüntüsünü sunduk. Ayrıca aynı pozisyon görüntüsünün yakınlaştırılmış versiyonunu sunduk. Hakem Celal Bayraklı'nın sarı kartı olamayan bir oyuncuyu ilk sarı kartla birlikte oyundan attığı olayı anlatan eski haberlerini de dosyamıza koyduk. Yani bu hakem, sadece burada bir haksızlığa sebep olmamış. Geçmişi de kirli olan bir hakem, dolayısıyla bunu da koyduk. Exenpay Yeni Mersin İdman Yurdu takımı ve camiası tarafından yapılan lobi paylaşımının görüntülerini sunduk. Bu maç gelmeden önce, hakemi baskı altına alacak sosyal medya paylaşımları var ilgili taraftarların. Daha önce bizi mağdur eden bu hakem bakalım bu maçta ne yapacak, yani bedelini ödeyecek mi dercesine paylaşımları da delil olarak koyduk. Protokol kısmını gösteren güvenlik kamera kayıtlarımızı da ekledik. Mersin idman Yurdu kulüp yöneticilerinin protokolde otururken nasıl telefonlarla görüştüklerini, hangi dakikada hangi telefon trafiğinin muhatabı olduklarının kayıtlarını ekledik. Ayrıca takım kaptanımız Erdinç Cepoğlu'nun beyan yazısını ekledik. Hakemin devre arasında, ikinci yarıya çıkarken kendisine söylediklerini ve tehdit ettiğini kendi beyanlarıyla sunduk. Avukatımız Hikmet Kerem Sülün'ün vekalet dilekçesini koyarak başvurumuzu yaptık. İnşallah hayırlı bir sonuç çıkacağını ve hakkımızın iade edilmesine vesile olacak bir kararın yüce yargımızdan çıkacağını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Adaletli bir şekilde düdük çalmasını talep ediyoruz"

Alın teriyle şampiyonluk yaşamak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Biz Kütahya adına hak takipçiliği nerede varsa sonuna kadar var olduğumuzu tüm kamuoyuna buradan açıklıyoruz. Kimse Belediye Kütahyaspor'un ekmeğini elinden alamaz. Geçmiş iki yılda hangi hakem oyunlarıyla Play-Off'tan döndüğümüzü, şampiyonluktan döndüğümüzü biz yaşadık. Bunu aynen Merkez Hakem Kurulu Başkanımıza da söyledim. İki yıl önce bir eski futbolcunun federasyonda kapı kapı dolaşarak hakemi satın alıp rakip takımı nasıl şampiyon ettiğinden başlayıp geçen yıl hangi maçlarda haklarımızın çalındığını, gereksiz penaltılar verilerek yine şampiyonluğumuzun elimizden alındığını beyan ettik. Buradan da bir kez daha uyarıyoruz; Bir kez daha bu haksızlığa muhatap olmak istemiyoruz. İki yıl biz zaten yeterince hakem oyunlarıyla hakkımızı elimizden alanlara arkadan beddua ettik ama bu sene beddua etmek istemiyoruz. Sahaya çıkacağız, adaletli bir şekilde düdük çalınmasını talep ediyoruz. Biz, alın terimizle sporcularımızın, kulüp yöneticilerimizin, teknik kadromuzun teriyle şampiyon olacağız ve Türkiye tarihine de böyle geçeceğiz. Onun için bu hak mücadelesini başlattık. İnşallah sonucunu da alacağız. Türkiye'de örnek olacak bir karar olsun istiyoruz. Bunun sonuçlanmasına müteakip tazminat davası dahil hukuken hangi mücadele yolu gerekiyorsa yapacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Buradan çıkacak kararı federasyona bildireceğiz, Merkez Hakem Kurulu'na bildireceğiz, ondan sonra da onlar karar verecekler. Normal olan, olması gereken o olacak ya da şike, bahis ortaklığına kulüp yöneticileri dahil olduysa ligden düşmeye kadar gidecek bir sonucu bekliyoruz. Bir buçuk milyon Euro. 20 ile çarpın 30 milyon Türk Lirası. 9 katı oran verilecek diye mesaj geliyor. Bir buçuk milyon çarpı 9, çarpı 20 Türk Lirası, parayı siz hesaplayın. Hakemin buradan alacağı 5-10 bin liraya ihtiyacı kalmıyor. Ama bunu yüce yargımız tespit edecek, delillerle ve yeni bulunacak bulgularla beraber karara bağladığında Türk futbol camiası da böyle bir yüz karasını, bunları yaşatan insanları bu camiada tutmayacak. Tahkime itirazlarımızı yaptık. O süreç ayrıca devam ediyor ama bu dava açılmasıyla ilgili başvurumuzdur. Ondan sonra tazminat ve diğer haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.