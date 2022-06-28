Belediye Kütahyasporlu Erdinç, yuvada kaldı

Erdinç Çepoğlu kimdir?

1990 Rize doğumlu olan Erdinç, futbol hayatına Pazarspor'da başlayıp burada 5 sezon geçirdikten sonra Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. 4 sezon Karagümrük formasını terleten Erdinç, daha sonrasında yine bir İstanbul takımı olan Pendikspor‘a transfer oldu. Oynadığı takımlarda istikrarlı bir grafik çizen Erdinç, burada 3 sezon geçirdikten sonra geçen sezon Kütahyaspor'a geldi. Geçen sezon neredeyse maç kaçırmayan 32 yaşındaki futbolcu, takımın en çok sahada kalan oyuncusu olurken 1 gol kaydetti.