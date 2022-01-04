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Belediye Kütahyaspor'lu kaleci Can Türk'e milli davet

Belediye Kütahyaspor U-19 kalesindeki başarılı performansıyla A Takım ve Milli Takım kapılarını açan Can Türk’e Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takıma resmi davet yapıldığı bildirildi.

Belediye Kütahyaspor U-19 kalesindeki başarılı performansıyla A Takım ve Milli Takım kapılarını açan Can Türk'e Türkiye Futbol Federasyonu tarafından milli takıma resmi davet yapıldığı bildirildi.


Başarılı eldiven Can Türk, TFF tarafından Kulübe gönderilen resmi yazıyla, Futsal U-19 Milli Takımının 5 - 14 Ocak 2022 tarihlerinde Kocaeli'de Kırgızistan Milli Takımı ile yapacağı hazırlık maçına davet edildi.


Kulüp Başkanı Erdoğan Çolak tarafından A takıma yükseltilen Can Türk, milli takım dönüşünde Belediye Kütahyaspor'da profesyonel olacak.

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