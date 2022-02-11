Belediye Kütahyasporlu Muhammet Arslantaş'a 3 maç ceza

Konuyla ilgili Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada,” Sporcumuz Muhammet Arslantaş'ın, 6 Şubat 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor- Bergama Belediyespor 3. lig 1. grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.