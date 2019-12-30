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Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı başladı

Belediye Kütahyaspor, devre arası kamp dönemi çalışmalarına Antalya’da başladı.

Belediye Kütahyaspor, devre arası kamp dönemi çalışmalarına Antalya'da başladı.


Devre arası kamp döneminin ilk etabını şehrimizde tamamlayan Belediye Kütahyaspor, Antalya'da ikinci etap kamp döneminin ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Bölgesel Amatör Liginde şampiyonluk mücadelesi veren lider Belediye Kütahyaspor'un Antalya kampı 31 Aralık, 5 Ocak ve 9 Ocak'ta yapacağımız 3 hazırlık maçının ardından 10 Ocak tarihinde sona erecek.

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