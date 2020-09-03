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Belediye personeli sağlık kontrolünden geçirildi

Kütahya’nın Altıntaş belediyesinde çalışan personel, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş belediyesinde çalışan personel, sağlık kontrolünden geçirildi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında belediye çalışanlarımız sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Tüm personelimizden kan alınmış, akciğer filmi çekilmiş ve gerekli sonuçlar değerlendirildikten sonra bilgilendirme yapılacaktır. Vatandaşlarımıza hizmet için çalışan personelimizin sağlığı konusunda çalışmalarımız devam edecek'' dedi.

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