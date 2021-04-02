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Belediye personelinden Korona virüs denetimleri

Kütahya’nın Çavdarhisar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından geniş kapsamlı Korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri, şehir içi, şehirler arası toplu ulaşım araçları, okullar, okul servisleri araçları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde denetlendi. Haftalık konu bazlı tematik genel denetim kapsamında, belediye personelimizin de katıldığı lokanta, restoran ve kafe işletmesi denetimleri gerçekleştirilmiştir. İş yerleri için müşteri kapasiteleri, oturma planları, dezenfektanlar kontrol edilmiştir. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen konusunda hatırlatmalarda bulunulmuştur'' ifadeleri kullanıldı.

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