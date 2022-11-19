Belediye personeline eğitim

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Kütahya Belediyesi personeline, Türkiye Belediyeler Birliği'nde görevli Eğitmen Ecem Erenoğlu, “Öfke Kontrolü ve Motivasyon Eğitimi” konulu eğitim verdi.

Verilen eğitimde; öfkenin insanların üzerinde etkileri, belirtileri ve başa çıkma yöntemleri ele alındı. İş hayatında motivasyonun süreci ve iş hayatına adapte olma sunumlarıyla devam eden eğitim, karşılıklı soru ve cevaplar ile sürdü.

Kendi alanında uzman kişilerden aldığı eğitimlerle hem kendi kişisel gelişimine katkı sunan, hem de iş yerinde daha verimli bir çalışma performansı sunan personelimiz, her eğitime olduğu gibi bu eğitime de ilgi gösterdi.