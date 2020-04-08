Belediye personeline hijyen ve maske denetimi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye personeline yönelik hijyen ve maske denetimleri yapılıyor. Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, vatandaşların sağlığı için alınan tedbirlerin yanı sıra, personelin sağlığını da düşünmek zorunda olduklarını ifade etti. Başkan Biçer, “Belediye birimlerini tek tek dolaşıp hijyen ve maske kontrolleri yaptık. Korona virüs (Covid-19) ile mücadelede büyük bir özveri içinde çalışmalarını yürüten personellerimize, alınan tedbirlere uyup kendilerinin ve ailelerinin sağlığını koruması konusunda uyarılarda bulunduk. Taleplerini dinlediğimiz personellerimiz ile ilgili, yapılması gerekli iş ve işlemler planladı. Sosyal alan korunarak yapılan denetim ve incelemelerimiz devam edecek” dedi.