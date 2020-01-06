Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Kütahya'nın Simav ilçesinde, belediye personeline yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Eynal Kaplıcaları'ndaki 2 günlük eğitim semineri, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri Halil Memiş ve Mustafa Akdaş tarafından gerçekleştirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Belediye çalışanlarının kaliteli hizmet sunmaları için hizmetiçi eğitimlere başladıklarını belirtti. Biçer, “Belediye personelimizin aktif ve verimli çalışmasına yönelik planladığımız hizmetiçi eğitimler kapsamında, İçişleri Bakanlığı Müfettişleri Halil Memiş ve Mustafa Akdaş'ın katılımlarıyla eğitim çalışması gerçekleştirdik. Belediyelerde idari yapılanma ve kurumsallaşma, kamu görevlilerinin yetki ve sorumlulukları, Belediye şirketleri, belediye-şirket ilişkileri, resmi yazışma kuralları, 5018 sayılı kamu mali ve kontrol kanunu, Belediye Meclisinin çalışma usulü, Belediyelerde protokol ve nezaket kuralları konularında iki gün boyunca personellerimize eğitim verildi. Çalışan personellerimizin gelişmeleri daha iyi takip etmeleri ve belediyemize gelen vatandaşlarımızın istedikleri hizmetlere daha hızlı ve çözüm bularak yardımcı olmaları amacıyla düzenlediğimiz hizmetiçi eğitimlerimizde emeği geçenlere ve katılımlarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.