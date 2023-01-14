Belediye personeline ilk yardım eğitimi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, belediye personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

Gediz Belediyesi Meclis Salonu'nda Uzman Eğitmen Elif Üçgül'ün katılımı ile 2 gün süren eğitimler süresince, temel ilk yardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği ve kanamalarda ilk yardımlar gibi bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca, yanık, sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarına karşı ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım ve hasta, yaralı taşıma teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimler sonunda yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan personele sertifika ve kimlik kartları verildi.