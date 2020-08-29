Belediye personeline iş güvenliği tatbikatı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kapsamında Gediz Belediyesi personeline yangın, ikaz-alarm, kurtarma, tahliye ve görsel slayt tatbikatı düzenlendi.

Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Mehmet Demirtaş ve Sait Aydemir'in katılımları ile gerçekleştirilen tatbikatta Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipler tarafından belediye personeline yangın, yangın çeşitleri, yangınlara ilişkin tedbirler ile yangınlara karşı mücadele konularında teorik bilgi verildi. Daha sonra uygulamalı olarak yangının söndürme çalışmasını gerçekleştiren ekipler, çalışanlara da uygulamalı olarak yangın söndürme çalışmasını gösterdi.

Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, “Yangın, yangın çeşitleri, yangınlara ilişkin tedbirler ile yangınlara karşı mücadele konularında belediye personellerimize eğitim verildi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, yasanın gerekliliklerini titizlikle uygulayan Belediyemiz, bu alanda gerekli olan tüm eğitimler ile personelini bilinçlendirmeye devam edecek” dedi.