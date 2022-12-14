Belediye personeline 'Narko-rehber' eğitimi

Kütahya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vazifelilerince 'Narko-rehber' eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama ve çalışmaları çerçevesinde, yerel yönetimlerin ve çalışan personelin uyuşturucu ile mücadelesi çerçevesinde daha etkin yer alması amacıyla yürütülen projenin önemine vurgu yapılan eğitim örneklerle desteklendi.

Uyuşturucu madde ve kullanımların azaltılması, bağımlılık, uyuşturucuyla mücadelede, belediye ve yerel yönetimlerin etkin kullanılması konular arasında yer aldı.

Verilen eğitimde ayrıca, narkotik suçlarla mücadelede ailenin ve toplumun önemi, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, maddeleri kullanan şahıslarda meydana gelen psikolojik bozukluklar ve sonuçları detaylı olarak katılan personele bilgi verilerek aktarıldı.