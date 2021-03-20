Belediye personelleri TEMA'ya gönül verdi

Kütahya'nın Simav ilçesinde belediyede görev yapan bir grup personel, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na (TEMA) gönül verip üye oldu.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer kendisinin de bir TEMA gönüllüsü olduğunu belirterek, TEMA'ya gönül veren personellerini tebrik etti. Başkan Biçer, “İlçemizde 20 yıl önce, merhum TEMA dedemiz Ömer Önder tarafından başlatılan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı etkinlikleri, Gönül Pak ablamızın başkanlığında devam ediyor. Bu gün belediye personellerimizden Ahmet Sönmez, Esra Doğan, Şükrü Çimen, Vahide Dolaylar, Mine Turgutalp, Atılım Teke, Merve Topak, Levent Sevimli, Erkan Efe, Masum Gökalp, Merve Bilgin,Mehmet Kaynak ve İbrahim Kahraman TEMA gönüllüsü oldular. Simav Belediye Başkanlığı olarak TEMA etkinliklerinin her zaman yanında olduk, bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Türkiye çöl olmasın” dedi.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Simav Temsilcisi Gönül Pak, desteklerinden dolayı Başkan Biçer'e ve katılımlarından dolayı belediye personellerine teşekkür etti.