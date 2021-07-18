Belediye Sineması açıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde Sinema Salonu ‘Şafak vakti' filmi ile hizmete açıldı.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kültür Evi içerisinde 2 cep sinemasının bulunduğunu belirtti. Başkan Biçer, “Belediye Sinemasında vatandaşlarımız, vizyona giren tüm filmleri izleme imkanı bulacak. 29 Temmuz 2021 tarihine kadar izletilecek olan filmlerimizin tüm seansları açılışa özel ücretsiz olacak. Vizyondaki Film gösterimleriyle, ilçemizdeki kültür, sanat, sinema ve tiyatro bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Belediye Sineması'nın açılış törenine Kaymakam Türker Çağatay Halim ve eşi Esin Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Emniyet Müdürü Onur Altındağ, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hicret Kahraman Kaymak, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Bayram Yılmaz protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.