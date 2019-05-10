Belediye'de 'Araştırma, Geliştirme, Proje Hazırlama ve Değerlendirde Merkezi' kuruldu

Kütahya'nın üretim ve istihdam kaynaklarını tespit etmek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projelerini hazırlamak amacıyla Kütahya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü'ne bağlı olarak “Araştırma, Geliştirme, Proje Hazırlama ve Değerlendirme Merkezi” kuruldu.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın, seçim döneminde Kütahya halkına söz verdiği projeleri hayata geçirebilmek amacı ile Kütahya Belediyesinin ilgili müdürlükleri altında tahsisine uygun görülen dört yeni birim kuruldu.

Belediye Başkanı Alim Işık'ın Başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında alınan karar kapsamında Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olmak üzere “Araştırma, Geliştirme, Proje Hazırlama ve Değerlendirme Merkezi” kurulmasına karar verildi. Kütahya'nın üretim ve istihdam kaynaklarını tespit etmek, sosyal, kültürel, teknik ve ekonomik kalkınma projelerini hazırlamak, üretici ve yatırımcıların ulusal ve uluslararası hibe kaynaklarından yaralanmalarını sağlamak ve onlara rehberlik etmek amacıyla Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman personelin istihdam edileceği “Araştırma Geliştirme Proje Hazırlama ve Değerlendirme Merkezi” ile etkin çalışması sağlanacak.