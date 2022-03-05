İhlas Haber Ajansı

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Belediyede eğitim semineri

Kütahya Belediyesi tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapacak işyerlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.


Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 13. maddesi kapsamında ev ve süs hayvanları satışı yapacak işyerleri için düzenlenen eğitim semineri Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Ev ve süs hayvanları satışı yapacak işyerlerine yönelik eğitim semineri çerçevesinde 24 katılımcıya sunum eşliğinde detaylı bilgi verildi. Eğitim seminerine katılım sağlayan kursiyerlere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

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