Belediyede futbol heyecanı

Kütahya Belediyesi'nin kurum içi iletişimi güçlendirmek adına organize ettiği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Alim Işık'ın katılımıyla başladı.

Kütahya'da altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarına devam eden Kütahya Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak için sosyal faaliyetlerini de sürdürüyor. Kütahya Belediyesi bünyesindeki birimlerin mücadele edeceği Birimler Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katıldığı açılış maçıyla başladı. Turnuvanın açılış maçında İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü karşı karşıya geldi.

Turnuvanın açılış maçı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Biliyorsunuz ki spor, hem bedeni hem de zihni çalıştıran çok önemli bir aktivite. Belediyemizin futbol turnuvasını bugün ki açılış maçıyla başlatıyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca centilmence yapılacak maçlar sonrası bu yılın şampiyon takımı belli olacak. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Hak edenin kazanacağı bir turnuva olsun. Başta Spor İşleri Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.