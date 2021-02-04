Belediyeden amatör spora destek

Kütahya Belediyesi, 57 amatör spor kulüplerine dağıtılmak üzere 200 bin TL desteği, gerçekleştirilen törenle ASKF Başkanı Murat Cengiz'e verdi. Törende konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geçen yıl 90 bin TL olan desteği iki katına çıkarttıklarını ve 200 bin TL olarak kulüplere verdiklerini söyledi.

Amatör spor kulüplerine verilen 200 bin TL'lik destek töreninde ilk olarak konuşan ASKF Başkanı Murat Cengiz Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve ekibine teşekkür etti. Cengiz konuşmasında desteğin sadece futbol kulüplerine olmadığını salon sporları ile ilgilenen kulüplere de desteğin verildiğini söyledi. Cengiz, “Kütahya'da ilçeler dahil olmak üzere tüm sahalarımız sentetik çim saha ve soyunma odaları var. Yoncalı için yedi sekiz sene önce bir proje hazırlamıştık. Bazı sıkıntılar sebebi ile projemiz beklemeye kalmıştı. Kütahya Valimiz bir adım attı ve bu adımı devam ettiriyoruz. Bu projede belediyemizin de büyük desteği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız göreve geldiğinde, daha önceden karar bağlanan 90 bin lira tutarındaki desteği aldık. Başkanımız Alim Işık o zaman bize bir söz verdi. Bu desteği iki kat artıracağım demişti. Bu destek 200 bin liraya çıktı” dedi.

"KÜTAHYA'YA SÖZÜMÜZ VAR"

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konuşmasında yapılan desteğin hayırlı olmasını diledi. Başkan Işık, kendilerinden önceki meclisin aldığı karar gereği o günkü bütçe şartlarında 90 bin lirayı o zaman yapılan törenle dağıttıklarını söyledi. Başkan Işık, “Bu sene, ASKF merkezde faaliyet gösteren toplam 57 kulüp listesi ile geldi. Bu liste içinde futbol kulüplerimiz de var, salon sporları kulüplerimizde var. Önümüzdeki yıl da bütçemize göre bu desteği artıracağız. Yerel seçimler öncesinde hemşerilerimize bir taahhüdümüz vardı. İlimizdeki sporcuları ve sporu desteklemek hedefimiz vardı. Bunun somut göstergesi olarak Belediye Kütahyaspor'u birinci ligde top koşturan bir takıma yükseltmek gibi bir taahhüdümüz oldu. Tüm spor kulüplerimize daha fazla destek vermek adına ciddi çalışmalarımız oluyor. Önümüzdeki dönemde spora daha fazla yatırım yapacağız” diye konuştu.

"BELEDİYEYE ŞEHİR ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kütahya Valisi Ali Çelik ise konuşmasında sporun birleştirici yönünün gücünden bahsetti. Vali Çelik “yerel yönetimler eli ile yapılan desteklerle sporun birleştirici yönü sağlıklı bireylerin yetişmesine destek oluyor. Kütahya'da bireysel ve takım bazında sporun ve sporcunun gelişmesi adına elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Belediye Kütahyaspor'un başarısı için hem kişisel anlamda hem de belediyenin kurumsal kapasitesi anlamında ciddi katkılar sunuyor belediyemiz. Belediyemize verdikleri destek dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.