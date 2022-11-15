Belediyeden asfalt atağı

Bu çerçevede, Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Yeşilçam Sokak, Karaçam Sokak ve Hafız Ahmet Caddesi'nde sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Kütahya merkezinde ve kırsal mahallere kadar tüm vatandaşların ulaşım kalitesini arttırmak ve trafik konforunu sağlamak adına titizlikle devam eden yol çalışmalarının, şehrin her noktasında aralıksız olarak süreceği belirtildi.

Mahalle sakinlerini daha sağlıklı ve kusursuz bir yol sürüş deneyimi sunabilmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarını hızla sürdürerek en kısa sürede çalışmaları bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Saha çalışmaları hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Alim Işık, çalışanlara kolaylıklar diledi.