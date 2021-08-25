Belediyeden eğitime destek

İhtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretim sınıflarında eğitim gören çocuklarına yönelik, eğitim giderlerinde harcayabilecekleri alışveriş yardımı yapılacak. Alışveriş kartı ile veliler, öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

Okul öncesi için ihtiyaç sahibi ailelerin 36-60 aylık arası çocukları için kreş yardımı, ihtiyaç sahibi ve başarılı üniversite öğrencilerine, öğrenci evi (yurt) yardımı ve yine ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretim sınıflarında eğitim gören çocuklarına, şehir içi ulaşım yardımı yapılacak.

Bugün başlayan müracaatlar 10 Eylül 2021 tarihinde sona erecek. Müracaatlar Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne yapılacak.

Sosyal belediyecilik kapsamında geçtiğimiz yıl 650 öğrenciye nakdi yardım yapılırken, ulaşım, kreş ve öğrenci evi adı altında öğrencilere çeşitli yardımlar yapılmıştı.