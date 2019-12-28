Belediye'den söyleşi ve müzik dinletisi etkinliği

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Belediye Başkanlığı'nın katkılarıyla ‘Kitap okumanın zararları' konulu bir söyleşi ve müzik dinletisi etkinliği yapıldı. ‘Çikolata ve kahve' koordinatörü Abdullah Emre Çetiner'in önderlik yaptığı etkinlik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.Lütfi Arslan ve sanatçı Yusuf Goncagül'ün katılımlarıyla Simav Fen Lisesi konferans salonunda gerçekleşti.

Doç. Dr. M.Lütfi Arslan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı söyleşide, kitap okuma teknikleri ile kazanım ve kayıplardan örneklere yer verildi. Söyleşi programında sanatçı Yusuf Goncagül tarafından müzik dinletisi icra edildi.

Simav Belediye Başkanı Biçer, sosyal Belediyecilik anlayışıyla bu tür etkinliklere yer verdiklerini belirtti.

Programa Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Yıldız, Koordinatör Abdullah Emre Çetiner, Ak Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Okul Müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Söyleşi ve müzik etkinliği sonunda konuklara hediye takdimi yapıldı.