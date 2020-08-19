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Belediye'den vatandaşlara ''Seçerek alma'' uyarısı

Kütahya’nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan pazar yerinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında olağanüstü önlemler alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan pazar yerinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında olağanüstü önlemler alındı.


Emet pazarında belediye tarafından özel olarak hazırlanan ''Seçerek alma'' afişleri tüm esnafların tezgahlarına dağıtıldı. Belediye zabıta ekipleri gün boyunca fiyat denetimi ve pazarın belli yerlerine bırakılan dezenfektan kullanımı için vatandaşları uyardı. Maskesi olamayan vatandaşlara maske dağıtılırken, polis ekipleri tarafından pazarın giriş ve çıkışları kontrol altında tutuldu ve ateş ölçümü istisnasız yapıldı. Denetimler pazar kapanana kadar devam etti.

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