Belediyeden yeni uygulama

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Sokak Hayvanları Bakımevi, 'Online Hayvan Sahiplendirme' sistemiyle hayvanlara yeni yuvalarını bulmalarına imkan tanıyor.

Bölgenin en iyi barınakları arasında yer alan Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi ‘Keşke Bir Yuvam Olsa' mottosu ile barınaktaki hayvanları sahiplendirerek, sıcak bir yuvaya sahip olmalarını sağlıyor.

Kütahya Belediyesine ait resmi internet sitesi www.kutahya.bel.tr adresinden ‘Sokak hayvanları' sekmesinde Sokak Hayvanları Bakımevi ile ilgili bilgiler alınabiliyor.

Ayrıca Sokak Hayvanları sekmesine tıklandığında ‘Hayvan Sahiplendirme' butona tıklanarak, hangi hayvanı sahiplenebileceğiniz ya da sahiplendirilen hayvanlar erkana geliyor.

Sahiplenilecek kedi, köpek yada diğer hayvanların kulak küpe numarası, yaşı ve cinsi gibi bilgilere erişebilen sahipleniciler, Sokak Hayvanları Bakımevi ile iletişime geçmelerinin yeterli olabileceği belirtildi.