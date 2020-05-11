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Berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi

Kütahya Belediyesi, normalleşme takvimi kapsamında bugün açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarına yönelik yoğun bir dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.


Covid-19 salgını sürecinde vatandaşların ve esnafın yanında olmaya devam eden Kütahya Belediyesi, salgın riskini en aza indirmek için kent genelindeki 400 berber, kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edip, maske ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı.


Kütahya Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Covid-19 salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskeler esnaflara ulaştırılmak üzere Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na ücretsiz olarak teslim edilip, oda başkanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirildi.

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