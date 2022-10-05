Beslenme noktalarındaki hayvanlara mama bıraktılar

Çocuklara hayvan sevgisini çocuk yaşlarda aşılamak amacıyla her fırsatta çocukları doğa ve hayvanlarla buluşturan Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir dizi etkinlikte bulundu.

Kütahya Belediyesi'nin beslenme noktalarını ziyaret ederek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak, Gündüz Bakımevi öğretmeni Şule Mert ile birlikte kuru mama bıraktılar ve can dostlarımızı elleri ile beslediler.

Yapılan etkinlikten mutlu olan minik öğrenciler, neşe içerisinde mamaları beslenme noktalarına bırakarak günün anlam ve önemini de daha iyi gözlemlediler.