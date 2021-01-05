İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolu üzerinde beton mikseri uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da Emet-Tavşanlı karayolu üzerinde beton mikseri uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Emet-Tavşanlı yol yapımını yürüten özel bir şirkette, Veli Arslan yönetimindeki 16 NLY 26 plakalı beton mikseri, kayma sonucu uçurumdan yuvarlandı. Uçurumdan aşağı yuvarlanan beton mikserin şoförü son anda araçtan kendini attı. Kazada yaralanan sürücü Veli Arslan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.