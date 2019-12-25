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Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu sertifikalı köy okulunda örnek etkinlikler

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası sahibi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulu’nda öğretmen ve öğrenciler örnek etkinlikler gerçekleştiriyor.

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifikası sahibi Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk/Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrenciler örnek etkinlikler gerçekleştiriyor.


Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında çalışmalarını yürüten Kutluhallar ilk/Ortaokulu'nda her hafta Salı süt içme günü, Çarşamba spor yapma günü, Perşembe ise meyve yeme günü olarak belirlendi.


Yapılan faaliyetlerle ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü Salim Teoman Okuş “ Okul olarak geçen sene Beyaz Bayrak sertifikası almıştık. Bu yıl “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında hazırladığımız plan çerçevesinde çocuklarımızın daha temiz bir ortamda eğitim görmesi ve öğrencilerimizde sağlıklı yaşam bilinci oluşması adına belirlediğimiz günlerde etkinliklerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

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