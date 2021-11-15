“Bi Hareketine Bakar Hayat” dediler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İçişleri Bakanlığı talimatıyla “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganı ile trafikte farkındalık etkinliği düzenlendi.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz ile birlikte polis ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından Moymul Ortaokulu önünde durdurulan araçlara emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak hazırlanan broşürler sürücülere verildi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, emniyet kemerinin kazalarda yaralanma oranını düşürdüğünü söyleyerek, “Trafik kazaları genelde dikkatsizlikten ve kurallara uymamaktan meydana geliyor. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerimizde bilgilendirme yapıyoruz. Emniyet kemeri takıldığında trafik kazalarında yaralanma oranı düşüyor. Bütün hemşerilerimizi bu kampanyaya desteğe davet ediyorum” dedi.

Tavşanlı'da düzenlenen etkinliğe Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, Jandarma Trafik Timleri ve Bölge Trafik Amirliği ekipleri katıldı.