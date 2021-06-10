Bilal Uçar: “Hisarcık'ta yapılan güzel hizmetler beni memnun etti”

Başkan Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret ederek ilçede yapılan yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Bilal Uçar, üstün gayret ve çalışmalarından dolayı Başkan Fatih Çalışkan'ı tebrik etti.

Belediye Meclis üyeleriyle de bir araya gelen Uçar ‘' Hisarcık'ta yapılan güzel hizmetler beni oldukça memnun etti. Bizlerde bu güzel hizmetlerin devamı için elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmetlerinizi en iyi şekilde sürdüreceğinize eminim, Allah yar ve yardımcınız olsun'' dedi.

Ziyaret sonrası Uçar'a hediye takdim eden Başkan Çalışkan, ‘' Başkanımızın ziyaretleri bizleri oldukça memnun etti. Verimli geçen toplantımızda Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın hedefleri doğrultusunda aynı heyecan ve duyguyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz'' diye konuştu