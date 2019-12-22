Bilecik'te aranan ?ah?s K?tahya'da yakaland?

Bilecik’e ba?l? Boz?y?k il?esinde h?rs?zl?k su?undan dolay? aranan ?ah?s, K?tahya’da polis taraf?ndan k?sk?vrak yakaland?.
Bilecik'e ba?l? Boz?y?k il?esinde h?rs?zl?k su?undan dolay? aranan ?ah?s, K?tahya'da polis taraf?ndan k?sk?vrak yakaland?.
Edinilen bilgiye g?re; Boz?y?k il?esinde i?ledi?i h?rs?zl?k su?undan dolay? 11 ay 7 g?n hapis cezas? ile aranan A.K. (46), K?tahya Merkez Evliye ?elebi Mahallesi ?aml?ca yolu ?zeri ye?il alanda Asayi? ?ube M?d?rl???ne ba?l? Aranan ?ah?slar ve Cinayet Ekiplerince k?sk?vrak yakaland?.
Yakalanan ?ahs?n ?zerinden 1 adet ruhsats?z tabanca ve 9 adet fi?ek ele ge?irildi. Yakalanan A.K. ifadesi al?nmak ?zere Asayi? ?ubeye g?t?r?ld?.