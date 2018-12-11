Bilgisayar kursları ilgi görüyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar İşletmenliği kursu büyük ilgi gördü.

Halk Eğitimi Merkezi'nde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cemil Akdemir tarafından verilen kursa 20 kişi katılıyor.

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği kursların devam edeceğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, geçtiğimiz yıl içinde 90 kurs açtıklarını söyledi.

168 saatlik kursun sonunda sertifika verileceğini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Çalışkan, özellikle meslek kurslarının ilgi gördüğünü ifade etti.

Bilgisayar işletmenliği kurslarının devam edeceğini belirten Müdür Çalışkan, “Her sezonda çok sayıda kurs açıyoruz. Bilgisayar kurslarını ise yılın her mevsiminde açıyoruz. Çünkü bilgisayar kurslarına büyük ilgi var. Özellikle gençler bu kurslara büyük ilgi gösteriyor.168 saatlik kurs sonunda sertifika veriliyor. Halk Eğitim Merkezimizce açılan Bilgisayar İşletmenliği Kursunda, kursiyerlerimizin meslekle ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmelerini, iş güvenliği kurallarına uygun çalışmayı alışkanlık haline getirmelerini, bilgisayar öğrenmenin günlük yaşamda ne kadar önemli olduğunu, mesleki alanlarına yönelik girişimcilik ruhunu kazanmalarını, zaman, enerji ve malzemeyi ekonomik kullanma alışkanlığı kazanmalarını, çalışmalarında iş ahlakı kurallarına uymalarını amaçlıyoruz. Kursiyerlere Windows, Excel, Powerpoint, Word ve İnternet kullanımı konularında dersler veriliyor. Kursumuzda deneyimli öğretmenler ve projeksiyon sunumları ile güçlendirilmiş bilgisayar laboratuarımızla kursiyerlerimize en iyi ve çağdaş eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz” dedi.(MB-EFE)