Bilgisayar kursuna ilgi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde açılan bilgisayar kursuna yoğun ilgi olduğu bildirildi.

Çavdarhisar Tarım Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik açılan bilgisayar kursuna 2 bölüm hailinde 40 öğrencinin katıldığı açıklandı.

Çavdarhisar Halk Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''İlçemiz Tarım Meslek Lisesi son sınıf öğrencilerine yönelik 163 saatlik bilgisayar işletmenliği kursu açıldı. Öğretmenler Süleyman Uzun ve Harun Akbaba tarafından Tarım lisesinin ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün imkanlarıyla oluşturulan bilişim teknolojileri sınıfında iki ayrı grup halinde 40 öğrenci kurs görmektedir'' denildi.